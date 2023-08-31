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Придаст импульс. Боррель хочет установить сроки будущего расширения ЕС

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель хочет установить дату, к которой страны-кандидаты, такие, как Украина, должны вступить в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Leidsch Dagblad.

По его мнению, это побудит и ЕС, и претендующие на вступление страны готовиться к этому.

В частности, Боррель поддержал предложение, высказанное ранее главой Совета ЕС. Шарль Мишель предложил 2030 год в качестве года, когда и ЕС, и страны-кандидаты должны быть готовы к расширению союза.

Боррель согласен с Мишелем в том, что "хорошо бы поставить цель, определить временные рамки. Чтобы придать процессу политический импульс".

При этом, подчеркнул он, сохраняется необходимость того, чтобы потенциальные члены удовлетворяли условиям членства на данный момент, "иначе этого не произойдет".

Расширение Евросоюза

Недавно глава Совета ЕС Шарль Мишель говорил, что Европейский союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году.

По его словам, расширение блока есть и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, ведь членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.

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Жозеп БоррельЕвросоюзВступление в ЕС