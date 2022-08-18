RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Надаль вилетів від хорвата з другої сотні в 1/16 фіналу турніру в Цинциннаті

Фото: Рафаель Надаль попрощався з публікою в Огайо (twitter.com/cincytennis)
Автор: Антон Федорців

Несіяний Борна Чоріч став нездоланним бар'єром для екс-першої ракетки світу Рафаеля Надаля в другому колі престижного турніру Асоціації тенісистів-професіоналів у штаті Огайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ATP, Цинциннаті, 1/16 фіналу

Чоріч – Надаль – 2:1 (7:6, 4:6, 6:3)

Титулований іспанець зіткнувся із шаленим опором 25-річного суперника зі старту матчу. Балканець не тільки грав на рівних із Надалем, а й за окремим показниками, наприклад ейсами, перевершив його. Не дивно, що перший сет закінчився тай-брейком.

Тенісна зірка програв 4 розіграші на власній подачі при лише трьох виграних у Чоріча та заслужено поступився у партії (9:11). Другий сет за сценарієм якийсь час нагадував перший. Але в середині партії хорват оформив брейк і вирвався вперед, а Надаль ліквідувати дефіцит очок уже не зумів.

Нарешті вирішальний сет іспанський тенісист знову провів трохи гірше за Чоріча. Надаль зробив лише дві невимушені помилки, але балканець обійшовся без них. А ще один брейк, знову в середині партії, призвів до несподіваної підсумкової поразки зірки.

У наступному раунді Чоріч зустрінеться зі ще одним іспанцем – Роберто Баутістою-Агутом. 34-річний тенісист раніше відправив на трибуни турніру в Цинциннаті аргентинця Черундоло та американця Гірона.

До слова, українка Костюк програла господарці змагань Пегулі на Western & Southern Open напередодні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисРафаэль Надаль