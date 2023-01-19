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Надаль вылетел на длительный срок: сколько пропустит звездный теннисист

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Мельбурн, Четверг 19 января 2023 13:26
Надаль вылетел на длительный срок: сколько пропустит звездный теннисист Фото: Рафаэль Надаль (на переднем плане) нескоро появится на корте (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорцив

Затруднения культового теннисиста Рафаэля Надаля не ограничились ранним вылетом из Открытого чемпионата Австралии. Испанец столкнулся с проблемами со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter спортсмена.

36-летний пиренеец получил травму во время матча второго круга Australian Open против американца Макдональда (4:6, 4:6, 5:7). Сам теннисист поделился подробностями о своем состоянии.

"Я провел медицинское обследование после вчерашнего поражения. МРТ показала повреждение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени. Теперь придется отдохнуть от спорта и пройти курс противовоспалительной физиотерапии. Привычное время восстановления – 6-7 недель", – написал Надаль.

Если испанец вернется на корт в прогнозируемые сроки, то сможет подготовиться ко второму в 2023 году турниру "Большого шлема" – Открытому чемпионату Франции. Старт мэйджора запланирован на 28 мая, а Надаль является действующим победителем "Ролан Гарроса". В общей сложности он побеждал там 14 раз.

Он также остается рекордсменом по количеству титулов "Большого шлема" (22). Правда, сравняться с ним уже в январе может Новак Джокович. Для этого серб должен триумфовать на Australian Open, что ранее уже делал 9 раз.

К слову, украинки Костюк и Надежда Киченок победно стартовали на Australian Open в парном разряде.

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Теннис Рафаэль Надаль
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