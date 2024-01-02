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Надаль провел первый за 12 месяцев матч: как сыграл легендарный теннисист

Фото: Рафа Надаль победно вернулся в большой теннис (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорцив

Культовый испанец Рафаэль Надаль впервые за год вышел на теннисный корт на официальном уровне и обыграл в австралийском Брисбене австрийца Доминика Тима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Brisbane International, 1-й раунд

Тим – Надаль – 0:2 (5:7, 1:6)

 

 

В стартовом сете соперники действовали в консервативном стиле. Оба сосредоточились на собственных подачах, поэтому при счете 6:5 в пользу Надаля всерьез запахло тай-брейком. Впрочем, испанец оформил первый за матч брейк, дожав Тима с четвертой попытки.

Такая досадная неудача, очевидно, повлияла на мотивацию австрийского теннисиста. Надаль быстро создал серьезный гандикап с еще одним брейком (3:0). Тим сумел размочить счет, но больше сил не хватило. Пиренеец еще раз взял очко на подаче оппонента и завершил поединок.

Выступление в Брисбене – первое для дальнейшего с января прошлого года. Он пропустил фактически весь сезон-2023 из-за неприятной травмы. Недавно опытный испанец анонсировал, что завершит в этом году профессиональную карьеру.

В следующем круге Надаль встретится с Джейсоном Кублером. В первом круге австралиец одолел нейтрального россиянина Аслана Карацева в двух сетах. Поединок намечен на 4 января.

Напомним, накануне составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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ТеннисРафаэль Надаль