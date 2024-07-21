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Надаль проиграл первый за два года теннисный финал

Фото: Рафа Надаль вернулся на корт (x.com/NordeaOpen)
Автор: Антон Федорцив

Испанец Рафаэль Надаль уступил в финале Swedish Open португальскому теннисисту Нуну Боргешу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Swedish Open, финал

Боргеш – Надаль – 2:0 (6:3, 6:2)

 

Пиренейское сражение стартовало ярко. В стартовых шести геймах пять раз побеждал принимавший подачи теннисист. Победителем этого противостояния стал Боргеш, который повел 4:2. Далее португалец сосредоточился на собственных подачах и закрыл сет за 47 минут.

Во второй партии Надаль смог действовать на равных только в дебюте (2:2). Дальше младший на 11 лет оппонент полностью завладел инициативой. Боргеш сыграл качественно и на собственных, и на чужих подачах и довольно быстро с двумя брейками завершил матч победой.

Для первой ракетки Португалии триумф в шведском Бостаде стал первым на уровне ATP. Благодаря триумфу на Swedish Open он поднимется на 9 позиций вверх в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Для Боргеша 42-я позиция станет наивысшим достижением в карьере.

Тем временем Надаль сыграл первый с лета 2022 года финал. Титулованный испанский теннисист после проблем со здоровьем пытается набрать форму перед Олимпийскими играми. Теннисный турнир в Париже состоится на любимом покрытии Надаля – грунте.

К слову, ранее разобрали уникальность триумфа Алькараса на Уимблдонском турнире.

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ТеннисРафаэль Надаль