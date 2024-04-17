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Надаль попал на "Ролан Гаррос-2024" без учета рейтинга: как это возможно

Фото: Рафаэль Надаль стремится завоевать титулы (facebook.com/barcelonaopenbancsabadell)
Автор: Антон Федорцив

Многократный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль попал в основную сетку соревнований на втором мэйджоре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

37-летний испанец попал в заявочный список French Open. Он сможет начать выступления с 1/64 финала мэйджора.

Надаль заявился на турнир по защищенному рейтингу. В данный момент опытный пиренеец идет на 644-й позиции в классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и не смог бы попасть на "Ролан Гаррос" по спортивному принципу. В этом году он провел всего 4 матча из-за проблем со здоровьем.

Надаль пропустил фактически весь сезон-2023 из-за травмы бедра. Вернулся на корт в январе, дойдя до четвертьфинала Брисбена. Впрочем, от выступлений на Australian Open отказался. Впоследствии планировал сыграть в Индиан-Уэллсе, но в последний момент снялся с турнира.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, в тур попал в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, признан мастер грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира серии "Грэнд Слэм". Любимый мейджор звезды – "Ролан Гаррос" (14 побед). На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история". На протяжении всей карьеры играет в экипировке от Nike.

К слову, накануне Свитолина и еще четыре украинки попали в список участниц French Open.

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ТеннисРафаэль Надаль