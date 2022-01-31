ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як почнеться останній місяця зими: прогноз погоди на 1 лютого

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 січня 2022 12:45
Як почнеться останній місяця зими: прогноз погоди на 1 лютого Фото: синоптик дала прогноз погоди на 1 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні у перший день останнього місяця зими буде морозна погода. Температура повітря вночі опуститься до -8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз синоптика Наталки Діденко.

По всій Україні

За її словами, завтра суттєвих опадів не буде. Найближчої ночі очікується -2-8 градусів, вдень у вівторок від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах ожеледиця.

Невеликий сніг можливий у Карпатах, західних областях місцями, трохи дощу в Одеській області та незначного снігу в Сумській області. Вітер переважно західного напрямку.

Як почнеться останній місяця зими: прогноз погоди на 1 лютого

Погод в Києві

У Києві лютий розпочнеться свіжою погодою - вночі до 5 морозу, вдень 0-2 градуси морозу. На дорогах ожеледиця. Опади не очікуються.

Надалі переважатиме помірно холодна погода з короткочасним стрибком до помірних морозів 4-5 лютого.

Нагадаємо, сьогодні мокрий сніг пройде у всіх регіонах, за винятком півдня. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -1 до +6 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади