З чого почати гру в онлайн-казино? - Cosmolot

Казино помітно змінилися за своєю формою за останні десятиліття. Цифровізація та нові технології призвели до того, що сьогодні індустрія онлайн-казино помітно перевершує офлайн заклади за всіма параметрами – відвідуваність, залученість, різноманітність слотів, ігрові можливості. При цьому онлайн-казино Cosmolot поєднало на одній платформі весь класичний антураж, емоційний відгук та інноваційні рішення.

Якщо порівнювати офлайн заклади та онлайн-казино, то другий тип ігрових майданчиків перебуває на вищому рівні складності. Що це означає насправді?.

Легальне онлайн-казино – це платформа свідомої та відповідальної гри. З моменту легалізації ліцензовані казино, наприклад Cosmolot, дотримуються обов'язкових процедур, які потрібно пройти перш ніж приступити до гри – від реєстрації та верифікації особи та рахунку, до перевірки персони за списком КРАІЛ про усунення від гри.

Правила онлайн-казино Cosmolot

Для недосвідченого користувача може виникнути питання: “Навіщо це потрібно? Адже все просто – зайшов та грай!” Але насправді щоб надалі не виникало питань як щодо ігрового процесу, так і у вигляді непотрібних претензій до платформи, бажано все ж таки вивчити правила та умови. Будь-який прихильник онлайн-казино з досвідом завжди вивчає деталі. Це важливо та потрібно.

В онлайн-казино Cosmolot детально описані правила ігор:

Поняття та визначення у слотах онлайн-казино Cosmolot

Прописані основні терміни, дається визначення, що таке лінія виплат, символ, барабан, таблиця (стіл) виплат.

Порядок участі

Представлена ​​детальна інформація з описом ігрового процесу: що таке класична лінія, оплата з обох сторін, символи «Wild», види бонусів, RTR слота (відсоток повернення) – в онлайн-казино Cosmolot варіюється в межах 90- 99%.

Порядок та терміни внесення ставок та видача виграшів в онлайн-казино Cosmolot

Описано, як і за яких умов здійснюється ставка та в який момент гри налічується виграш.

Права та обов'язки сторін

Ліцензоване казино завжди діє у межах законодавства. Закон України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" регламентує взаємини між ігровою платформою та користувачем. У сторін є права та обов'язки. Це гарантує безпеку у межах зобов'язань та прав. Тому важливо вивчити їх, а не інтерпретувати ігровий процес на власний розсуд.

На платформі онлайн-казино Cosmolot також описані правила всіх інших видів азартних ігор – "Рулетка", "Баккара", "Блекджек", "Покер".

Вивчивши всі правила та особливості гри, можна приступати до реєстрації на платформі.

Реєстрація та верифікація в онлайн-казино Cosmolot

Це одна із ключових відмінностей від наземних ігрових залів. Щоб отримати повний доступ до всіх опцій онлайн-казино, користувач повинен відкрити персональний рахунок на сайті Cosmolot. Процес розбивається на два ключові етапи:

Під час реєстрації відвідувачу необхідно вказати адресу електронної пошти або номер мобільного телефону, вигадати пароль для входу та ввести код авторизації, який платформа надсилає на вказану пошту чи мобільний номер. На другому етапі користувач повинен надати документи для ідентифікації особи та верифікації. Такий порядок регламентований Законом про азартні ігри та фінансовий моніторинг. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Тому сама процедура є безпечною і не несе ризиків для клієнта.

Навіщо казино потрібні персональні дані гравця?

Відповідно до вимог українського законодавства допуск до азартних ігор надається відвідувачам, які досягли 21-річного віку і не перебувають у реєстрі лудоманів. Персональні дані дозволяють перевірити цей факт – допустити або обмежити доступ до гри.

Також у разі виграшу при виведенні коштів сплачується податок на прибуток. Тому онлайн-казино Cosmolot запитує під час реєстрації копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

онлайн-казино Cosmolot та контролюючі органи періодично звертаються до цих даних для перевірки наданої інформації.

Поповнення ігрового рахунку має здійснюватися з платіжних карток, систем та рахунків, що належать гравцеві.

Депозит та дозвілля в онлайн-казино Cosmolot

Після реєстрації та верифікації користувач може внести кошти на ігровий рахунок та розпочати гру. На платформі онлайн-казино кожен може знайти гру за інтересами – від ігрових слотів до карткових ігор та рулетки.

Варто пам'ятати про те, що казино – це не спосіб заробітку, а спосіб дозвілля. Вигода не є самоціллю гри. І при правильному відношенні до азарту та онлайн-казино, Cosmolot надасть можливість отримати задоволення від якісного ігрового процесу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет видана 08.02.2021 року. Рішення КРАЇЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.