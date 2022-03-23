З чого почати гру в онлайн-казино? - Cosmolot

Казино помітно змінилися за своєю формою за останні десятиліття. Цифровізація та нові технології призвели до того, що сьогодні індустрія онлайн-казино помітно перевершує офлайн заклади за всіма параметрами – відвідуваність, залученість, різноманітність слотів, ігрові можливості. При цьому онлайн-казино Cosmolot поєднало на одній платформі весь класичний антураж, емоційний відгук та інноваційні рішення.
Якщо порівнювати офлайн заклади та онлайн-казино, то другий тип ігрових майданчиків перебуває на вищому рівні складності. Що це означає насправді?.
Легальне онлайн-казино – це платформа свідомої та відповідальної гри. З моменту легалізації ліцензовані казино, наприклад Cosmolot, дотримуються обов'язкових процедур, які потрібно пройти перш ніж приступити до гри – від реєстрації та верифікації особи та рахунку, до перевірки персони за списком КРАІЛ про усунення від гри.
Правила онлайн-казино Cosmolot
Для недосвідченого користувача може виникнути питання: “Навіщо це потрібно? Адже все просто – зайшов та грай!” Але насправді щоб надалі не виникало питань як щодо ігрового процесу, так і у вигляді непотрібних претензій до платформи, бажано все ж таки вивчити правила та умови. Будь-який прихильник онлайн-казино з досвідом завжди вивчає деталі. Це важливо та потрібно.
В онлайн-казино Cosmolot детально описані правила ігор:
Прописані основні терміни, дається визначення, що таке лінія виплат, символ, барабан, таблиця (стіл) виплат.
Представлена детальна інформація з описом ігрового процесу: що таке класична лінія, оплата з обох сторін, символи «Wild», види бонусів, RTR слота (відсоток повернення) – в онлайн-казино Cosmolot варіюється в межах 90- 99%.
Описано, як і за яких умов здійснюється ставка та в який момент гри налічується виграш.
Ліцензоване казино завжди діє у межах законодавства. Закон України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" регламентує взаємини між ігровою платформою та користувачем. У сторін є права та обов'язки. Це гарантує безпеку у межах зобов'язань та прав. Тому важливо вивчити їх, а не інтерпретувати ігровий процес на власний розсуд.
Вивчивши всі правила та особливості гри, можна приступати до реєстрації на платформі.
Реєстрація та верифікація в онлайн-казино Cosmolot
Це одна із ключових відмінностей від наземних ігрових залів. Щоб отримати повний доступ до всіх опцій онлайн-казино, користувач повинен відкрити персональний рахунок на сайті Cosmolot. Процес розбивається на два ключові етапи:
Навіщо казино потрібні персональні дані гравця?
Відповідно до вимог українського законодавства допуск до азартних ігор надається відвідувачам, які досягли 21-річного віку і не перебувають у реєстрі лудоманів. Персональні дані дозволяють перевірити цей факт – допустити або обмежити доступ до гри.
Також у разі виграшу при виведенні коштів сплачується податок на прибуток. Тому онлайн-казино Cosmolot запитує під час реєстрації копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
Поповнення ігрового рахунку має здійснюватися з платіжних карток, систем та рахунків, що належать гравцеві.
Депозит та дозвілля в онлайн-казино Cosmolot
Після реєстрації та верифікації користувач може внести кошти на ігровий рахунок та розпочати гру. На платформі онлайн-казино кожен може знайти гру за інтересами – від ігрових слотів до карткових ігор та рулетки.
Варто пам'ятати про те, що казино – це не спосіб заробітку, а спосіб дозвілля. Вигода не є самоціллю гри. І при правильному відношенні до азарту та онлайн-казино, Cosmolot надасть можливість отримати задоволення від якісного ігрового процесу.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.
Соsmolot.ua належить товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет видана 08.02.2021 року. Рішення КРАЇЛ №34 від 02.02.2021 строком на 5 років.