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Начальник поліції Одеської області подав у відставку: хто його замінить

Автор: Олег Черниш

Голова Національної поліції в Одеській області Олег Бех подав у відставку. На цю посаду можуть призначити нинішнього начальника поліції Донецької області Миколу Семенишина.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронній системі.

"Так, Бех подав у відставку. Замість нього буде Семенишин", - підтвердило джерело.

Зазначимо, Семенишин працює начальником поліції Донецької області з Вересня 2017 року. До цього очолював обласні управління у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років, але після Майдану повернувся до органів.

Нагадавши, Олег Бех був призначений головою Головного управління Національної поліції Одеської області у квітні 2019 року.

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