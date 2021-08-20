Начальник поліції Харківської області подав у відставку

"Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої та результативної роботи з харківськими поліцейськими - для мене це вже історія", - написав він.

В свою чергу він подякував харківським колегам за фаховість, витримку та професійну і виснажливу роботу.

"Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат - завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці", - додав Рубель.

Зазначимо, що Андрій Рубель очолював ГУ Нацполіції в Харківській області з 4 грудня 2020 року.