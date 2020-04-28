На початку травня по всій Україні очікуються зливи і грози: карта

Погода в Україні у перших числах травня очікується з сильним дощем і грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

1 травня дощ з грозами очікується в західних, північних і центральних областях. Температура повітря в зазначених регіонах підніметься до +20 вдень, вночі очікується +8. У південно-східних регіонах прогнозують мінливу хмарність. У Харківській та Луганській областях вдень повітря прогріється до +24, вночі до +10. В Одеській області теж дощі з грозами, очікується +15 вдень і +10 вночі.

2 травня грози перемістяться на схід, цілодобові дощі прогнозуються по всій території України. На Заході та Півночі буде +19 вдень та +10 вночі. В центральних, східних і південних областях стовпчики термометра піднімуться до +22 +24 вдень і до +11 вночі.

3 травня грозовий фронт покриє всю Україну. Температура повітря збережеться на відмітках 2 травня: до +19 вдень у західних та північних областях, до +23 в центральних, східних і південних регіонах. Дощ прогнозується вдень і вночі по всій території країни.

Раніше Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на травень. Так, середня місячна температура у травні прогнозується на рівні +15 +18 (в горах +11 +13), що на 1-1,5 градуси вище середніх багаторічних значень.