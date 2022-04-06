З початку війни в Україні загинули 167 дітей

З початку російського вторгнення в Україну постраждали щонайменше 466 неповнолітніх. З них 167 дітей внаслідок дій російських окупантів загинули, ще 279 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Найбільше дітей постраждало у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях та столиці - 16.

Проте ці дані не є остаточними, оскільки встановили кількість жертв та поранених на територіях, де ведуться активні бойові дії, поки що неможливо.

Також через обстріли пошкоджено 927 закладів освіти, з них 83 зруйновано повністю.