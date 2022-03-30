З початку війни свої будинки покинули понад 10 мільйонів українців, - ООН

Більше 10 мільйонів українців, у тому числі більше половини дитячого населення країни, покинули свої будинки з початку війни. Про це на засіданні Радбезу заявила представник ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Із загальної кількості біженців 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами, а 3,9 мільйона виїхали за кордон. Мсуя також сказала, що потік гуманітарної допомоги в Україну збільшується з кожним днем, і зараз в країні перебуває понад 1230 співробітників організації Об'єднаних націй, які працюють з більш ніж 100 гуманітарними організаціями по всій Україні.

"Україна - це гуманітарний парадокс: поруч з насильством ми бачимо доброту, глибоку солідарність і ніжну турботу", — сказала Мсуя, описуючи гуманітарну ситуацію на місцях.

За її словами, перша колона гуманітарної допомоги ООН прибула до Сум 18 березня, доставивши 130 тонн медикаментів, води, готових страв і консервів для 35 тисяч осіб. У понеділок друга колона ООН прибула до Харкова з харчовими продуктами та предметами першої необхідності, які були розподілені Товариством Червоного Хреста України.