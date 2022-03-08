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З початку війни загинула 41 дитина, – Денісова

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Вівторок 08 березня 2022 15:14
З початку війни загинула 41 дитина, – Денісова Фото: Евакуація дітей в Ірпені (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поділилася інформацією про неповнолітніх жертв російського вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль Уповноваженої в Telegram.

"Станом на 12 годину 8 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення", – йдеться в дописі Денісової.

Також чиновниця розповіла про обстріл ворожою артилерією людей, які з Харкова евакуювалися до Дніпропетровської області. У матері трьох дітей від ударної хвилі постраждав один із малюків. Крім того, на її очах загинула сусідська дитина.

Денісова повідомила про обстріли на Харківщині та Донеччині, де поранень зазнали і діти. Натомість кількість убитих та поранених у Маріуполі та Волновасі досі неможливо встановити. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів спростив процедуру міжнародних перевезень для військовозобов'язаних.

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