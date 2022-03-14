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З початку війни Фонд Ахметова передав лікарням 470 тисяч одиниць медикаментів

Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав сьогодні понад 30 тисяч одиниць медикаментів Харківській обласній клінічній лікарні. Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні та інші ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу фонду.

Загалом з початку війни державні лікарні різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Їхній перелік був визначений у координації з Міністерством здоров'я України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов