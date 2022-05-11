З початку війни банки видають кредити населенню лише на поточні потреби, - НБУ

З початком війни банки України припинили іпотечне та автокредитування населення. Кредити видаються лише на поточні потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Огляд банківського сектору" Національного банку України (НБУ) за березень 2022 року.
За даними НБУ, квартальні темпи зростання кредитів населенню уповільнилися до 0,7% унаслідок зменшення обсягу кредитів у березні.
"Під час воєнного стану кредити надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість іпотечне та автокредитування майже не здійснювалися", - йдеться в повідомленні.
Квартальне зростання чистих гривневих кредитних портфелів у корпоративному сегменті становило 4,8%, валютних - 2,2% у доларовому еквіваленті. Державні банки продемонстрували найвищі квартальні темпи зростання гривневого портфеля – понад 10%.
Нагадаємо, процентні ставки за строковими депозитами, залученими банками у фізичних осіб, в Україні впали до історичного мінімуму. У квітні 2022 інтегральна ставка становила 5,1%.
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