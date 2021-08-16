RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

Автор: Сергій Пишкін

Від початку сьогоднішньої доби, порушень режиму припинення вогню в районі проведення ООС, з боку проросійських бойовиків - не зафіксовано. Піротехнічні розрахунки ДСНС продовжують розміновувати територію й знищувати вибухонебезпечні предмети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано", - відзначає пресслужба.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та знищили 65 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на території проведення операції Об’єднаних сил

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС