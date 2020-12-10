ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

З початку останнього перемир'я на Донбасі загинули четверо військових ООС

Автор: Инна Собора

Збройні формування РФ на Донбасі здійснили 309 обстрілів позицій українських військових з 27 липня по 29 листопада . У результаті чого четверо українських військовослужбовців загинули, ще 15 отримали поранення.

Популярні новини

Про це заявив заступник Постійного представника України в ОБСЄ при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, пише "Укрінформ".

Зазначається, що незважаючи на відчутний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню. Російська Федерація продовжує збройні провокації, у тому числі шляхом відкриття прицільного вогню.

"Загалом за період з 27 липня по 29 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України поблизу 43 житлових районів Донецької та Луганської областей були обстріляні 309 разів", - зазначив Лоссовський.

Раніше Спеціальна мониторингоая місія ОБСЄ зафіксувала навчання з бойовою стрільбою в Луганській області.

РБК-Україна писало, що за вихідні 5-6 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄДонбасобстрел