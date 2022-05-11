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З початку травня в Луганській області загинули два рятувальника, - Гайдай

Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілів Луганської області загинули два рятувальника. Це трапилось в травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Через детонування вибухонебезпечного предмета загинув начальник караулу 21 державної пожежно-рятувальної частини 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Луганській області капітан служби цивільного захисту, 31-річний Віталій Крамаренко", - розповів він.

Також, за словами Гайдая, поранення отримав 36-річний Денис Коляденко, заступник начальника 36 державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ капітан служби цивільного захисту.

"Це сталося під час обстрілу росіянами Борівського", - поділився деталями він.

Як повідомлялось, російські війська скинули бомбу на школу в Білогорівці Луганської області, живцем поховавши десятки людей.

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Луганськ