З початку травня в Луганській області загинули два рятувальника, - Гайдай

Під час обстрілів Луганської області загинули два рятувальника. Це трапилось в травні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Через детонування вибухонебезпечного предмета загинув начальник караулу 21 державної пожежно-рятувальної частини 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Луганській області капітан служби цивільного захисту, 31-річний Віталій Крамаренко", - розповів він.
Також, за словами Гайдая, поранення отримав 36-річний Денис Коляденко, заступник начальника 36 державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ капітан служби цивільного захисту.
"Це сталося під час обстрілу росіянами Борівського", - поділився деталями він.
Як повідомлялось, російські війська скинули бомбу на школу в Білогорівці Луганської області, живцем поховавши десятки людей.
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