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Місія ОБСЄ зафіксувала скорочення порушень режиму "тиші" на Донбасі вдвічі

Донбас, Четвер 22 жовтня 2020 13:15
Місія ОБСЄ зафіксувала скорочення порушень режиму "тиші" на Донбасі вдвічі
Фото: спостерігач ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Игорь Литвиненко

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала скорочення порушень режиму припинення вогню на Донбасі. В період з 5 по 18 жовтня кількість порушень режиму "тиші" скоротилася вдвічі.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому 22 жовтня.

Так, за звітний період Місія зафіксувала 215 порушень режиму "тиші", тоді як за попередній двотижневий період таких порушень було 429.

При цьому спостерігачі ОБСЄ не зафіксували жодного порушення поблизу трьох ділянок розведення сил і засобів - Станиці Луганської, Золотого і Петровського.

"У той же час на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського СММ регулярно фіксувала присутність людей на бойових позиціях і позиціях військового типу або поруч з ними", - додали в Місії.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому українським військовим довелося застосовувати відповідь вогонь для придушення активності супротивника.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі розмінували вже майже 35 тисяч гектарів територій.

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