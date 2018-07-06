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З початку року на залізниці загинули понад 170 людей, - УЗ

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 22:36
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Останній випадок загибелі людини на залізниці стався сьогодні, 6 липня, на станції "Дарниця"

В Україні внаслідок травмувань на залізниці загинули 174 людини з початку 2018 року. Останній випадок стався сьогодні, 6 липня, на станції "Дарниця", коли при спробі залізти на цистерну загинув 19-річний хлопець, повідомили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що всього з початку року травми на залізниці отримала 301 людина.

"За відповідний період 2017 року було травмовано 262 сторонніх особи, з них 172 - загинули. Найгірше, що серед травмованих 18 дітей віком до 16 років, з них 5 - травмовано смертельно", - повідомили в УЗ.

У 2017 році за аналогічний період отримали травми 11 дітей, з них 5 - загинули.

Крім того, 19 людей з початку року отримали травми внаслідок ураження електричним струмом. З них шестеро загинули.

"Серед травмованих вісім дітей віком до 16 років, з них одна дитина загинула", - уточнили в УЗ.

Нагадаємо, нещодавно у Тернівському районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) 15-річна школярка потрапила під залізничний потяг. Зараз потерпіла перебуває у важкому стані.

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Теги публікації: поезд, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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