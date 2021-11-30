З початку року "Запоріжгаз" встановив 63 нових ШГРП виробництва RGC Production

"Інноваційне обладнання Львівського заводу-виробника RGC Production оснащене сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Його використовують для одно- або двоступеневого зниження тиску газу: з високого – на середній, з середнього – на низький, що підтримує коректну та безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск", - йдеться у повідомленні.

Нові ШГРП RGC Production зміцнили газові мережі в 21 населеному пункті області.

"Незалежно від об’ємів використання газу, нові ШГРП не тільки автоматично підтримують постійний вихідний тиск, але й попереджають його стрибки, що робить подачу газу стабільною. Крім того, дане обладнання укомплектоване спеціальними фільтрами, які очищують блакитне паливо перед його подачею споживачам", - зауважує технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

У прес-службі зазначили, що оновлення ШГРП компанія проводить в рамках інвестиційної програми – Плану розвитку підприємства. Відповідно до чинного законодавства, дані роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу.