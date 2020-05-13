З початку року збитки АТ "Запоріжгаз" перевищили 36 млн гривень

За перші чотири місяці 2020 року збитки компанії "Запоріжгаз" склали 36,4 млн гривень. Діючі тарифи на доставку газу покривають лише 76% собівартості послуги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В кінці 2019 НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифів на доставку газу: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Діючий тариф у першій половині 2020 року все ще є збитковим для "Запоріжгазу". Компенсація збитків Оператора ГРС Запорізької області запланована тільки у другому півріччі цього року. З 1 липня вирівнювання тарифів на розподіл до економічно обґрунтованого рівня зупинить накопичення боргів в газотранспортній галузі", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що отримані збитки не дозволяють повною мірою здійснювати всі заплановані ремонтні роботи в рамках інвестиційної програми, замінити зношене обладнання і повністю розрахуватися з Оператором ГТС за послуги балансування.

"Зараз отримані кошти спрямовуються на пріоритетні напрямки: роботу аварійної служби" 104, екстрені ремонти, оплату праці і засоби індивідуального захисту працівників. Посилює проблему також несвоєчасна оплата доставки газу клієнтами компанії. За чотири місяці споживачі сплатили 82% наданих послуг", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, АТ "Запоріжгаз" продовжує працювати в посиленому режимі, адже першочерговим завданням компанії, особливо в режимі карантину, є безперебійність газопостачання.

"З початку карантину ми ліквідували понад 2 тис. витоків газу по всій Запорізькій області. Виявляли пошкодження ізоляції газопроводів, проводили ремонти. Встановили чотири нові шафових регуляторних пунктів, зробили заміну обладнання двох ГРП. Аварійна служба 104 в середньому в день виконує 100 виїздів за викликом споживачів. Тому машини АДС повинні бути заправлені і укомплектовані необхідним обладнанням для пошуку та ліквідації витоків газу. Але через нестачу фінансування деякі роботи можуть припинитися ", - розповідає технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставский.

У компанії вважають, що початок дії економічно обґрунтованого тарифу АТ "Запоріжгаз" з 1 липня 2020 року, при збереженні низьких ринкових цін на газ, що дозволить до кінця року вивести компанію максимально близько до точки беззбитковості.