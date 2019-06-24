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З початку року фахівці "Дніпропетровськгазу" виявили 293 випадки крадіжок газу


За виявленими фактами фахівці компанії складають акти про порушення

Протягом п'яти місяців 2019 року фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" зафіксували 293 випадки несанкціонованого споживання природного газу. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року (з січня по травень), кількість крадіжок серед побутових споживачів зменшилася на 22,6%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серед встановлених фактів крадіжок у цьому році - 30 випадків самовільного підключення до газопроводів, 143 випадки втручання в лічильник. Крім цього, споживачі-нормовики самовільно і неправильно встановлюють побутові газові прилади.

"Споживачі в першу чергу повинні пам'ятати, що будь-яке стороннє втручання в газову мережу супроводжується витоками газу, які несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення - це загроза вибухів, пожеж і отруєнь", - зазначає технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

За виявленими фактами незаконного відбору блакитного палива фахівці "Дніпропетровськгазу" складають акти про порушення. Розмір компенсації розраховується у відповідності з вимогами Кодексу ГРМ і залежить від конкретного виду порушення: врізку в газопровід, самовільне підключення або втручання в роботу лічильника. Крім суми збитків, споживачеві доведеться оплатити всі послуги по відключенню та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом з вартістю монтажних робіт.

"АТ "Дніпропетровськгаз" застерігає споживачів від таких вкрай небезпечних дій, щоб крадіжка газу не стала фатальною. Якщо ж вам відомо про факти незаконного споживання просимо повідомити на гарячу лінію товариства за телефоном (056) 78-70-104 за винагороду. Анонімність гарантується", - йдеться в повідомленні.

Протягом 2018 року в Дніпропетровській області зафіксовано 786 фактів крадіжки газу, що спричинило збитки у розмірі понад 13,190 млн гривень. Переважна більшість з них, а саме 779 випадків, здійснено побутовими споживачами на суму збитків в 12,898 млн гривень. Для "економії" газу споживачі вдаються до різних махінацій з метою приховування реальних обсягів споживання газу.

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