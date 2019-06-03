З початку року фахівці "Дніпрогазу" виявили близько 130 фактів крадіжок газу

З початку 2019 року у Дніпрі та Дніпровському районі було зафіксовано близько 130 випадків незаконного споживання природного газу. Внаслідок неправомірних дій зловмисниками нанесено збитків на суму майже 1,6 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпрогаз".

Впродовж поточного року працівники компанії зафіксували 126 фактів незаконного споживання природного газу. Понад 60% виявлених порушень пов’язані із самовільним відновленням газопостачання після відключення. Загальна сума збитків, які були нанесені порушниками, склала близько 1,6 млн гривень.

"Факти крадіжок блакитного палива спеціалісти виявляють за допомогою сучасного обладнання та техніки, - розповідає комерційний директор "Дніпрогазу" Ігор Маньковський. - При виявленні несанкціонованого споживання газу Кодексом газорозподільних систем передбачено відшкодування завданих Оператору ГРМ збитків. Розмір подібних нарахувань за незаконні дії може коливатися від 3,5 до 500 тис. гривень."

Серед найпоширеніших видів несанкціонованого відбору газу – врізки у газопровід, самовільне підключення до газових мереж, втручання в роботу приладів обліку. За виявленими фактами крадіжок фахівці ПАТ "Дніпрогаз" складають акти про порушення, проводять відключення несанкціонованих споживачів та стягують заподіяні збитки. Розрахунок суми завданих збитків розраховується згідно до вимог Кодексу ГРМ та залежить від конкретного виду порушення. Окрім суми збитків, порушник має сплатити всі послуги з відключення та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом із вартістю монтажних робіт.

"Крадіжки природного газу обходяться в десятки разів дорожче, ніж його законне споживання. Окрім того, споживачі мають усвідомити, що самовільне втручання у роботу газових мереж або засобів вимірювальної техніки – це питання безпеки. Незаконні підключення до газопроводів проводяться із грубим порушенням правил безпеки, отже створюють загрозу здоров’ю та життю оточуючих мешканців. Наприклад, через нещільність з’єднання в місцях самовільних врізок у систему газопостачання нерідко виникають витоки газу, що може призвести до вибухів", - йдеться у повідомленні.