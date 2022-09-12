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З початку року шахтам ДТЕК вдалося зберегти минулорічний обсяг видобутку вугілля

Фото: з початку року шахтам ДТЕК вдалося зберегти минулорічний обсяг видобутку вугілля (forbes ua)
Автор: Сергей Новиков

З початку війни шахтам компанії ДТЕК Ріната Ахметова вдалося зберегти минулорічний обсяг видобутку вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на "Суспільне".

Цілодобову роботу шахт забезпечують 4 зміни. На початку повномасштабного російського наступу повноцінна робота шахти була під загрозою - не вистачало людей. Тому у перші місяці війни українські шахтарі працювали понаднормово.

За словами енергетичного експерта Сергія Дяченка, наразі близько третини генерації електроенергії в країні забезпечує теплова генерація. Вона працює на вугіллі, тому його потрібно накопичити достатньо. Тож аби пройти зиму в Міненерго запланували накопичити щонайменше 2,5 млн тонн вугілля. На сьогодні ж вдалося зібрати на складах близько 2 млн тонн палива.

Якщо ж вугілля не вистачить, його доведеться купувати закордоном за дуже високими цінами, - додає голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Нагадаємо, раніше в "ДТЕК Енерго" повідомляли, що роблять усе можливе для збереження власного видобутку вугілля на торішньому рівні. Для цього ввели в роботу 16 нових лав, а до початку опалювального сезону планують довести їхню кількість до 23.

Також компанія продовжить строк експлуатації однієї з шахт. Це дасть додаткові 3,5 мільйона тонн палива, які дозволять посилити надійність української енергосистеми і енергетичну безпеку України.

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