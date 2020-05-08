З початку року у пожежах загинуло 740 українців

З початку 2020 року у пожежах в Україні загинули 740 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що окрім масштабних пожеж в еко-системах, вогонь вирує і житловому секторі.

"Вогонь руйнує не лише будинки та квартири, а й забирає життя. Лише з понеділка 4 травня у житловому секторі країни вже виникла 201 пожежа, внаслідок чого загинуло 10 людей, а ще 12 - постраждали", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники наголошують, що основними причинами загибелі людей є свідоме нехтування ними правилами пожежної безпеки, необережне поводження із вогнем, паління у ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички у місцях, що легко доступні для дітей.

"Загалом, з початку року вогонь забрав життя вже 740 громадян", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, 5 травня Харкові по вулиці Конституції сталася пожежа в багатоквартирному будинку, рятувальники евакуювали 19 жителів. Через 2 години після приїзду пожежу вдалося ліквідувати. У результаті обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали відновлення лісів, пошкоджених недавніми пожежами. Зокрема, в Київській і Житомирській області, які найбільше постраждали від лісових пожеж протягом квітня-травня.

Також РБК-Україна писало, що поліція запроваджує супутникову систему моніторингу злочинів проти довкілля.