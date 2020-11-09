З початку року споживання газу в Дніпрі скоротилося на 9%

Газова труба (kmu.gov.ua)

За 10 місяців 2020 року АТ "Дніпрогаз" розподілив 474,8 млн куб. м газу. Це на 9,3% (48,6 млн куб. м) менше обсягів споживання за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зниження обсягів газоспоживання на 17,8% або на 41,9 млн куб. м фахівці компанії фіксують серед промислових підприємств. Обсяги споживання енергоресурсу підприємствами ТКЕ також знизилися на 13,6 млн куб. м (9,8%), що обумовлено аномально теплими температурами в першому кварталі 2020 року. Збільшили газоспоживання побутові клієнти, використавши на 8,3 млн куб. м (5,9%) більше газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в 2019 році збитки компанії за надання послуг з розподілу блакитного палива досягли 272,5 млн гривень. До кінця 2020 року сума збитків компанії може досягти 80 млн гривень.

"В кінці жовтня на розгляд в НКРЕКП нами було надано проект структури тарифу на послуги з розподілу природного газу на 2021 рік, - розповідає фінансовий директор компанії Лілія Кузнєцова. - За підрахунками фахівців, економічно обґрунтований тариф для АТ "Дніпрогаз" на послуги розподілу повинен становити 2,59 гривень за 1 кубометр на місяць (без ПДВ). Затвердження такого тарифу дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії і вирішити ряд боргових проблем попередніх років".

У прес-службі наголосили, що незважаючи на наявні проблеми та скрутне фінансове становище, персонал компанії виконує всі першочергові регламентні роботи, спрямовані на забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу для клієнтів.

"Фахівці АТ "Дніпрогаз" продовжують своєчасно та якісно виконувати роботи на розподільних газопроводах, що мінімізує ризики аварійних ситуацій, забезпечить безперебійне розподіл газу для промислових підприємств, котелень, житлових будинків і дозволить провести опалювальний сезон 2020-2021 років без збоїв", - йдеться в повідомленні.