З початку року споживання газу у Дніпрі скоротилось на 13%

З початку 2019 року АТ "Дніпрогаз" розподілило 523,4 млн куб. м газу, що на 13% (78,9 млн куб. м) менше обсягів споживання у аналогічному періоді 2018 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зниження обсягів газоспоживання на 9,6% або на 24,9 млн куб. м спеціалісти компанії фіксують серед промислових підприємств. Зменшили обсяги спожитого газу також побутові споживачі, використавши на 50,6 млн куб. м (26,5%) менше. Обсяги споживання енергоресурсу підприємствами ТКЕ лишились на рівні минулого року.

"Ситуація у газовій галузі на сьогоднішній день залишається критичною, - говорить фінансовий директор компанії Лілія Кузнецова. – Через низький рівень зарплати ми втрачаємо кваліфіковані кадри. Вакантними на даному етапі залишаються понад 570 посад. Окрім цього, вартість послуг з доставки газу не переглядається вже кілька років поспіль, що призводить до зниження рівня надійності та безпеки газотранспортної системи".

За словами прес-служби, у зв’язку зі зниженням обсягів розподілу природного газу "Дніпрогаз" недоотримав понад 44 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є основним джерелом для здійснення поточних ремонтів та модернізації газорозподільних мереж.

У 2018 році збитки компанії за надання послуг з розподілу блакитного палива сягнули 137 млн гривень. До кінця 2019 року сума збитків компанії може сягнути 370 млн гривень. Через те, що величина тарифу на розподіл газу для АТ "Дніпрогаз" не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг, унеможливлюється стабільне функціонування підприємства.

"Не дивлячись на наявні проблеми та скрутне фінансове становище, персонал компанії виконує усі першочергові регламентні роботи, спрямовані на забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу для клієнтів. Спеціалісти АТ "Дніпрогаз" продовжують своєчасно та якісно виконувати роботи на газопроводах, що мінімізує ризики аварійних ситуацій, забезпечить безперебійний розподіл газу до промислових підприємств, котелень, житлових будинків та дозволить містянам перезимувати в теплі та з комфортом", - йдеться у повідомленні.