З початку року "Криворіжгаз" зафіксував 245 випадків незаконного використання газу

Відповідно до вимог Кодексу ГРС, за незаконне використання газу недобросовісні споживачі мають відшкодувати заподіяні збитки газорозподільній компанії. У компанії зазначили, що у середньому за кожним фактом порушення донараховують близько 25 тисяч гривень.

"Важливо розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не лише протизаконно, а й несе загрозу цілісності системи, що в свою чергу є небезпечним для життя та здоров'я оточуючих", - зазначила головний інженер АТ "Криворіжгаз" Лілія Кодій.

Також, за словами прес-служби, було виявлено 170 фактів втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами. Цим порушникам було здійснено донарахування на суму більше 2,8 млн гривень. Це сума коштів за раніше використаний, але неоплачений газ.

"Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється за підтвердженням факту крадіжки газу. Якщо втручання в роботу лічильника не підтверджено експертизою, то споживач не сплачує її вартість", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що у грудні 2018 року НКРЕКП було внесено зміни до Кодексу ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки, споживачеві, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того чи прострочений термін повірки лічильника, порушники мають сплатити вартість експертизи - близько 3 тисяч гривень та збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.