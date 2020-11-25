З початку року "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 25 нових об'єктів

З початку року центрами "104 Клієнтський простір" прийнято 57 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов. З них 5 на послугу стандартного приєднання і 52 - нестандартного. АТ "Криворіжгаз" здійснило 25 приєднань до системи газопостачання нових об'єктів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Процедура приєднання доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх центрах "104 Клієнтський простір" є фахівці по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги. Про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті АТ "Криворіжгаз".

"Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно записатися на прийом в центр "104 Клієнтський простір". На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт, заповнює опитувальний лист, укладає договір і сплачує вартість послуг. Далі за виконанням робіт стежить фахівець, який про все інформує замовника безпосередньо до складання технічної документації в архів", - говорить директор по капітальному будівництву АТ "Криворіжгаз" Євген Ричка.

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року. За словами прес-служби, основною перевагою є скорочення термінів та спрощення порядку підключення до газових мереж.

"За умови відсутності зауважень до документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви має видати замовнику проекти договорів, техумов і відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін", - йдеться в повідомленні.

Вартість робіт стандартного приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, в Дніпропетровській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 10800 гривень до 16560 гривень (без ПДВ).