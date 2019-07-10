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З початку року Контакт-центр "Дніпропетровськгаз Збуту" опрацював 223 тис. звернень

Новини » Енергетика    10.07.2019 - 18:12
З початку року Контакт-центр "Дніпропетровськгаз Збуту" опрацював 223 тис. звернень
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Левова частина звернень до контакт-центру стосуються заборгованості

За шість місяців поточного року споживачі газу Дніпропетровської області більш ніж 223 тис. разів звертались до контакт-центру ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Найчастіше клієнти консультуються щодо стану особового рахунку та поточної заборгованості за спожитий газ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Клієнти можуть отримати дистанційну відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру. Левова частина звернень до контакт-центру ТОВ "Дніпропетровськгаз" (більш ніж 81%) стосуються заборгованості. Перша п’ятірка найпопулярніших звернень виглядає так: заборгованість – 181,1 тис. звернень, консультації по паперовим рахункам - 22 тис. звернень, стан особового рахунку  - 18,7 тис. звернень, консультації по роботі Особистого кабінету на 104.ua - 7,2 тис. звернень,  консультація щодо пільг та субсидій – 1,2 тис. звернень.

"Для того, аби самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника зареєструйте свій Особистий кабінет на сайті 104.ua", - розповідає директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь

У прес-службі зазначили, що компанія постійно працює над збільшенням способів дистанційного спілкування з клієнтами. Відтак, окрім контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua та мобільного додатку 104Mobile для Android, цьогоріч було розроблено ще чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone.

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