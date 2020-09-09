З початку року "Хмельницькгаз" замінив 21 км газопроводів

Газова труба (kmu.gov.ua)

Фахівці АТ "Хмельницькгаз" посилено готуються до опалювального періоду 2020-2021 і піковому навантаженню на газорозподільну систему області. З початку року вони замінили 21 км підземних газопроводів, встановили 70 вимикаючих пристроїв і 24 сучасних шафових газорегуляторних пунктів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зараз замінено понад 21 км сталевих підземних газопроводів на поліетиленові, а також встановлено 70 вимикаючих пристроїв і 24 сучасних шафових газорегуляторних пунктів. Це забезпечить стабільну доставку природного газу в понад 400 тис сімей і близько 3 тис. підприємств і закладів Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, особливу увагу фахівці приділили модернізації зношеної газорозподільної системи в Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському, Городоцькому районах та Чернівцях, де замінені вимикаючі пристрої на модернізовані для можливості проведення ремонтних робіт без припинення подачі газу. У той же час, капітально відремонтовано та встановлено 24 потужні станції катодного захисту, а також проведена заміна зношених ШРП на сучасні шафові газорегуляторні пункти виробництва Львівського заводу RGC Production, які надійно регулюють і підтримують стабільний тиск природного газу в розподільних мережах.

"Хмельницькгаз" посилено готується до опалювального періоду та цілодобово забезпечує стабільну доставку газу споживачам, - інформує технічний директор компанії Дмитро Дідич. - Однак, фінансування робіт з безпеки газорозподільної системи залишається на значно нижчому рівні від необхідного, враховуючи ще і зношеність мереж на 38%. Також борг споживачів більш ніж 20 млн гривень не дає можливості повноцінно проводити всі роботи, оскільки плата за доставку - головне джерело фінансування робіт, а також для виконання Інвестиційної програми підприємства".

Також у прес-службі зазначили, що зараз нинішні погодні умови – оптимальний період для проведення газовиками всіх технічних робіт, щоб встигнути повністю підготувати близько 18 тисяч км газових мереж області до безперебійної роботи і навантаження в опалювальний сезон.

"У свою чергу, АТ "Хмельницькгаз" подбав про безпеку споживачів і давно ввів близько десятка сучасних доступних і безпечних онлайн-сервісів для здійснення оплати рахунків за доставку з дому зі своїх гаджетів", - йдеться в повідомленні.