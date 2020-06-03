З початку року "Дніпропетровськгаз" зафіксував крадіжок газу майже на мільйон гривень

Газовий вентиль (dtek.com)

Більшість випадків стосуються втручання у роботу побутових газових лічильників

З початку 2020 року фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" зафіксували 85 фактів несанкціонованого використання споживачами блакитного палива. Недобросовісним клієнтам нараховано до сплати 907 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загалом клієнти АТ "Дніпропетровськгаз" компенсують незаконно використаний обсяг природного газу в розмірі 120 тис. куб. м. Найбільший штраф за втручання у систему газопостачання сплатити споживач у розмірі майже 200 тис. гривень.

"Несанкціоноване втручання в роботу газових мереж - це, насамперед, величезний ризик для безпеки наших споживачів. Дуже часто в місцях несанкціонованих врізок в газопроводи виявляються витоку газу, які можуть призвести до вибухів і фатальних наслідків", - говорить технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

У прес-службі відзначили, що за виявленими фактами незаконного відбору блакитного палива фахівці "Дніпропетровськгазу" складають акти про порушення, проводять відключення несанкціонованих споживачів і стягують заподіяні збитки, у тому числі через суд у примусовому порядку.

"Розмір компенсації розраховується у відповідності з вимогами Кодексу ГРМ і залежить від конкретного виду порушення: врізку в газопровід, самовільне підключення або втручання в роботу лічильника. Крім суми збитків, споживачеві доведеться оплатити всі послуги по відключенню та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом з вартістю монтажних робіт", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева