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С начала года "Днепропетровскгаз" зафиксировал краж газа почти на миллион гривен

Новости » Энергетика     03.06.2020 - 15:06
С начала года "Днепропетровскгаз" зафиксировал краж газа почти на миллион гривен
Газовый вентиль (dtek.com)

Большинство случаев касаются вмешательства в работу бытовых газовых счетчиков

С начала 2020 года специалисты АО "Днепропетровскгаз" зафиксировали 85 фактов несанкционированного использования потребителями голубого топлива. Недобросовестным клиентам начислено к уплате 907 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В общем клиенты АО "Днепропетровскгаз" компенсируют незаконно использованный объем природного газа в размере 120 тыс. куб. м. Самый большой штраф за вмешательство в систему газоснабжения оплатит потребитель в размере почти 200 тыс. гривен.

"Несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей - это, прежде всего, огромный риск для безопасности наших потребителей. Очень часто в местах несанкционированных врезок в газопроводы оказываются утечки газа, которые могут привести к взрывам и фатальным последствиям", - говорит директор технический АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

В пресс-службе отметили, что по выявленным фактам незаконного отбора голубого топлива специалисты "Днепропетровскгаза" составляют акты о нарушениях, проводят отключение несанкционированных потребителей и взимают причиненные убытки, в том числе через суд в принудительном порядке.

"Размер компенсации рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения: врезка в газопровод, самовольное подключение или вмешательство в работу счетчика. Кроме суммы убытков, потребителю придется также оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения, а в случае повреждения счетчика - его стоимость вместе со стоимостью монтажных работ", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Днепропетровская областьгаз
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