З початку року "Дніпрогаз" повірив 7 тисяч лічильників

З початку 2021 року майже 2 тисяч лічильників, це близько 30% від загальної кількості повірених приладів, були визнані непридатними до подальшого використання. Процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу.

"Повірка приладів виявляє похибки обліку газу, тому в її проведенні зацікавленні як клієнти, так і газорозподільне підприємство, - зазначає головний метролог АТ "Дніпрогаз" Олег Петрик. – Під час перевірки комісія часто виявляє факти пошкодження лічильників та несанкціонованого втручання у роботу вимірювального пристрою. Цьогоріч встановлено 115 таких випадків".

У прес-службы зазначили, що в залежності від вимог заводу-виробника, лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. Періодична повірка виконується за рахунок коштів, передбачених у тарифі за доставку газу. Дотримання строків повірки відслідковує Оператор ГРМ. Однак споживач також має стежити за достовірністю обліку, а за наявності нарікань на роботу приладу - звертатись до відділу обслуговування побутових лічильників АТ "Дніпрогаз".

"Нагадаємо, що згідно з Кодексом газорозподільних систем, споживач несе відповідальність за збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу, порушники повинні будуть сплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушнику доведеться також сплатити всі послуги з відключення/ відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами", - йдеться у повідомленні.

Також в АТ "Дніпрогаз" нагадали, що за чинним законодавством, споживач газу повинен надати доступ представникам газової компанії до лічильника, після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень та не перешкоджати роботі фахівців компанії.