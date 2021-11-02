З початку року "Дніпрогаз" повірив 11 тисяч лічильників

Спільно з представниками ДП "Дніпровстандартметрологія" фахівці АТ "Дніпрогаз" за 10 місяців 2021 року провели повірку 11 тисяч побутових лічильників газу. Близько 28% приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

"За результатами роботи в 2021 році понад 3 тисячі лічильників, а це майже 28% від загальної кількості повірених приладів, були визнані непридатними до подальшого використання", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу.

"Залежно від вимог заводу-виготовлювача лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. Споживачам не потрібно турбуватися про те, як і коли повіряти лічильник. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології "Дніпрогазу". У разі настання дати повірки споживачів заздалегідь попереджають і погоджують дату і час зняття лічильників", - коментує головний метролог компанії Олег Петрик.

За словами прес-служби, на роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін і неналежні умови експлуатації, знос механізмів, сторонні втручання в його роботу. Так, з початку року фахівці "Дніпрогазу" зафіксували близько 400 фактів втручань у прилади обліку з метою зменшення показань лічильного механізму.

"Нагадаємо, що згідно з Кодексом газорозподільних систем споживач зобов'язаний забезпечувати збереження і цілісність лічильника газу і пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу порушники повинні будуть сплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Крім суми збитків, порушнику доведеться також оплатити всі послуги з відключення/відновлення газопостачання та вартість лічильника разом з монтажними роботами", - йдеться в повідомленні.