З початку року аварійна служба "Дніпрогазу" опрацювала майже 12 тисяч викликів

Газовий вентиль (УНІАН)

За 8 місяців 2020 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Дніпрогаз" відреагувала на 11,6 тисяч дзвінків від споживачів. З них 7,6 тисяч стосувалися витоків газу з газорозподільних мереж.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Протягом 2020 року близько 66% заявок, оброблених диспетчерами АДС, були пов'язані з витоками газу, решта - з неполадками в роботі газових приладів. Відзначається, що витік блакитного палива в приміщенні може виникнути внаслідок самостійної заміни газового обладнання, втручання в систему непрофесіоналів, несправний технічний стан або використання застарілого обладнання, яке потребує капітального ремонту.

"З початку дії карантину бригади аварійно-диспетчерської служби "104" відпрацьовують дзвінки від городян у надзвичайному режимі так само як медики або рятувальники, - зазначає технічний директор АТ "Дніпрогаз" Юрій Безпрозваний. - Щодня диспетчери служби "104" отримують до сотні дзвінків від дніпрян. У період карантину аварійники пропрацювали більше 7 тисяч звернень від наших клієнтів. Близько 4,5 тисяч заявок стосувалися наявних витоків газових мереж".

У прес-службі відзначили, що за оперативною допомогою аварійної газової служби щодня звертаються в середньому 70 споживачів газу.

"Для своєчасного реагування на виклики клієнтів автомобільний парк АДС укомплектований сучасними автомобілями Volkswagen Transporter, спеціальними інструментами та іншими технічними засобами. Однак тариф на розподіл природного газу, який затверджено НКРЕКП для АТ "Дніпрогаз" з 1 липня 2020 є економічно необґрунтованим і недостатнім для забезпечення повноцінної роботи всіх підрозділів компанії", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, через недоотримання коштів компанія фінансує пріоритетні напрямки роботи: термінові ремонти систем газопостачання, витрати на функціонування аварійної служби "104", локалізацію витоків газу, виплату заробітної плати працівникам, обслуговування клієнтів компанії.

"Накопичені збитки не дозволяють "Дніпрогазу" у повній мірі здійснювати всі заплановані роботи на газових мережах в рамках Плану розвитку газорозподільної системи, проводити реконструкцію застарілого обладнання і повністю розрахуватися з Оператором ГТС за послуги балансування", - йдеться в повідомленні.