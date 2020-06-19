З початку року АТ "Миколаївгаз" газифікувало понад сотню помешкань

З початку року відділом капітального будівництва АТ "Миколаївгаз" було газифіковано понад 100 квартир. Проведено близько 150 реконструкцій систем газопостачання за заявами споживачів, встановлено близько 50 приладів обліку - за заявами і за кошти клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В рамках виконання інвестиційної програми компанією АТ "Миколаївгаз" виконуються роботи з ремонту і модернізації газових мереж. У прес-службі відзначили, що в цьому році вже було замінено близько 1 км сталевого магістрального газопроводу високого тиску на поліетиленовий, замінено 12 шафових газорегуляторних пунктів, встановлено понад 1,5 тис. лічильників газу тощо.

"З початком карантину, на жаль, роботи, які здійснює відділ капітального будівництва, були тимчасово припинені, оскільки більшість з них пов'язані з припиненням газопостачання і безпосереднім спілкуванням з споживачами-замовниками, а це заборонено вимогами дотримання карантину. Але зараз з введенням адаптивного режиму відділ з новими силами нарешті приступає до робіт", - розповідає директор з капітального будівництва Світлана Симчич.

За словами прес-служби, зараз відділ капітального будівництва починає роботи по реконструкції катодних станцій, які захищають газопроводи від корозії і блукаючих струмів. Їм також виконуються проектування та реконструкції газової системи, здійснюються будівельно-монтажні, пуско-налагоджувальні та інші види робіт, пов'язані з будівництвом нових та обслуговуванням діючих об'єктів газорозподільної системи.

"За детальною інформацією за видами робіт, їх вартості, термінів виконання і документальним супроводом звертайтеся у Центри обслуговування клієнтів АТ "Миколаївгаз", контакти яких ви знайдете на офіційному сайті компанії", - йдеться в повідомленні.