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З початку року АДС "Івано-Франківськгазу" опрацювала понад 23 тис. викликів

Новини » Енергетика     12.11.2019 - 15:30
З початку року АДС "Івано-Франківськгазу" опрацювала понад 23 тис. викликів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Основними причинами звернень серед споживачів є витоки газу

За 10 місяців поточного року на адресу аварійно-диспетчерської служби АТ "Івано-Франківськгаз" надійшло понад 23 тис. викликів різного рівня небезпеки. Найбільше кількість викликів припадає на опалювальний сезон. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Збільшення кількості викликів спричинено самовільним встановленням споживачами газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також їх неналежний технічний стан.

"Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. До прикладу, якщо в теплий період 9 тис. заявок за пів року, то взимку їх кількість зростає на 40%", - говорить головний інженер АТ "Івано-Франківськгаз" Андрій Витрикуш.

Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу, що становить майже 90% від усіх заявок. Решта викликів пов’язані з механічними пошкодженнями та несправністю газових приладів і обладнання.

Наразі головною проблемою аварійно-диспетчерської служби, відзначають в "Івано-Франківськгазі", залишається замортизованість транспорту. Більша половина спецавтомобілів потребує заміни. Однак коштів на це у тарифі не передбачено. В той же час, заміна застарілого транспорту дозволила б прискорити час реагування на виклики.

"Швидкість та якість реагування спеціалістів аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому працівники "Івано-Франківськгаз" постійно удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: приймають участь в огляд-конкурсах АДС, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування. Так, протягом цього року було відпрацьовано 17 тренувальних занять в умовах наближених до реальних", - йдеться у повідомленні.

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