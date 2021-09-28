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З початку року АДС "Дніпрогазу" опрацювала близько 11 тисяч викликів від споживачів

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Дніпро, Вівторок 28 вересня 2021 16:59
З початку року АДС "Дніпрогазу" опрацювала близько 11 тисяч викликів від споживачів Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

У січні-вересні поточного року аварійно-диспетчерська служба АТ "Дніпрогаз" відреагувала на 11 тисяч викликів від споживачів, з яких близько 7 тисяч стосувалися наявних витоків газу з газорозподільних мереж.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Протягом поточного року близько 66% заявок, оброблені диспетчерами АДС, були пов'язані з витоками газу, решта - з неполадками в роботі газових приладів. У компанії відзначили, що витік блакитного палива в приміщенні може виникнути внаслідок самостійної заміни газового обладнання, втручання в систему непрофесіоналів, несправний технічний стан або використання застарілого обладнання, яке вимагає капітального ремонту.

"Щодня диспетчери служби "104" отримують до сотні викликів від дніпрян. Однак більшу частину отриманих аварійних заявок можна було уникнути за умови проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх газових мереж споживачів", - зазначає в.о. технічного директора АТ "Дніпрогаз" Сергій Матієнко.

Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники.

"Вибрати підрядну організацію, яка буде виконувати комплекс робіт з технічного обслуговування, власники домоволодінь можуть на свій розсуд. Головне, щоб виконавці мали необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, відповідну матеріально-технічну базу і кваліфікований персонал", - йдеться в повідомленні.

АТ "Дніпрогаз" пропонує мешканцям Дніпра та Дніпровського району подбати про власну безпеку до початку опалювального сезону та замовити комплекс робіт з технічного обслуговування власних газових мереж.

"Зробити це можна в 104.ua клієнтському просторі на вул. Паторжинського, 24. Персональний менеджер компанії відповість на всі питання і допоможе укласти договір. Отримати додаткову інформацію можна в Контакт-центрі за телефонами: (056) 78-78-104 та (067) 62-63-104", - йдеться в повідомленні.

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