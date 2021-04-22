З початку року 74 клієнтам "Закарпатгазу" провели реконструкцію

У 2020 році підприємство надало 245 послуг з реконструкції.

"Реконструкція належить до газонебезпечного виду робіт, а самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом. Тому наголошуємо, що реконструкцію газового обладнання мають виконувати виключно фахівці газорозподільної компанії", - пояснив начальник проектно-кошторисного відділу АТ "Закарпатгаз" Михайло Данило.

Аби провести реконструкцію системи газопостачання, клієнту слід звернутися до 104.ua Клієнтського простору за місцем проживання. Потрібно написати заяву у персонального менеджера і надати пакет документів. Персональний менеджер здійснює супровід клієнта на всіх етапах виконання проекту та допоможе підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.

АТ "Закарпатгаз" надає повний комплекс послуг із реконструкції - від розробки технічних умов до здачі в експлуатацію, що суттєво економить час і кошти клієнта. Вартість реконструкції системи газопостачання залежить від складності робіт і розраховується у кожному випадку індивідуально.

"Закарпатгаз" працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Закарпатської області, обслуговує 275 тисяч споживачів. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, становить 7,5 тис. км.