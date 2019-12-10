З початку 2019 року АДС "Миколаївгазу" опрацювала понад 8 тис. заявок

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В опалювальний сезон кількість викликів збільшується більш ніж на 25%

У цьому році аварійно-диспетчерська служба АТ "Миколаївгаз" локалізувала близько 3,5 тис. небезпечних ситуацій у будинках споживачів. 85% випадків були пов'язані з витоками газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. Зазвичай їх кількість збільшується більш ніж на 25%. За словами прес-служби, це пояснюється тим, що клієнти починають використовувати опалювальні газові прилади, втручаються в їх конструкцію, а також це пов'язано з неналежним станом внутрішньобудинкових мереж.

"Кожен день в аварійну службу ПАТ "Миколаївгаз" надходить близько 100 дзвінків. Більшість аварійних ситуацій виникає через те, що люди самостійно змінюють, переставляють, ремонтують газове обладнання, втручаються в його роботу. Хоча виконувати газонебезпечні роботи, щоб це було без ризику для оточуючих, мають право тільки працівники спеціалізованих організацій ", - говорить головний інженер АТ "Миколаївгаз" Олексій Рубський.

У прес-службі зазначили, що значна кількість звернень клієнтів компанії стосується витоків газу на внутрішньобудинкових мережах. Обов'язок по їх регулярному обслуговуванню покладений на власників або співвласників багатоквартирних будинків. З початку 2019 року ця послуга стала ринковою і може надаватися спеціалізованими організаціями, які мають на це дозвіл. При цьому виїзди на аварійні виклики споживачів, як і раніше здійснює тільки АТ "Миколаївгаз".

"Швидкість та якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професіоналізму. Тому працівники "Миколаївгазу" постійно вдосконалюють свої практичні навички в реальних умовах - беруть участь у конкурсах АДС, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування", - йдеться в повідомленні.