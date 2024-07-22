НАБУ завело новое уголовное дело по закупкам в "Укрнафте"

Сумма сделки составила 40,5 млн гривен, хотя непосредственно у компании-производителя ООО "Интерпайп Нико Тьюб" (входит в группу "Интерпайп") их цена составляет 21,5 миллионов гривен. То есть на простейшей операции по закупке с ООО "Интерпайп Украина" согласно выводам детективов НАБУ, "Укрнафта" переплатила 19 млн. гривен.

Детективы также обратили внимание, что в августе 2023 года аналогичные трубы у "Интерпайп Нико Тьюб" закупило "Укргаздобычу" и цены в контракте с УГВ были в 1,5 раза ниже чем в контракте с "Укрнафтой". И это происходило с тем же товаром и в то же время.

Шнайдер отмечает, что это уже не первая подобная история с закупкой труб у "Интерпайпа", где менеджмент государственной "Укрнафты" все никак не может удержаться, чтобы не обогатиться.

"В первый скандал государственная компания попала еще в мае 2023 года. Тогда "Укрнафта" без конкурса провела закупку насосно-компрессорных труб на 282 млн гривен, переплатив в полтора раза – об этом еще писали "Наші Гроші", - отметил эксперт.

Сейчас же самое смешное, пишет Шнайдер, что "Укрнафта" так спешила провести тендер, что отказала другому потенциальному поставщику продлить срок приема предложений, ссылаясь на то, что "Закупка обсадных труб очень срочна для выполнения планов общества по бурению скважин в 2023 году".

Как стало известно, основным фигурантом нового расследования детективов НАБУ стал директор по сервисам ПАО "Укрнафта" Николай Гончаренко, подписавший контракт с ООО "Интерпайп Украина".

Эксперт напоминает, что Гончаренко появился в "Укрнафте" еще в ноябре 2022 года с подачи нового директора национализированного предприятия Сергея Корецкого и тогда он отвечал за бурение и нефтепромышленные сервисы, с которыми, однако, не все в порядке – там наблюдается падение от планов с добычи нефти на 12%

"Неудовлетворительные результаты бурения и закупка труб по завышенным ценам может свидетельствовать о том, что под прикрытием выполнения программы "Большая стройка" в "Укрнафте" происходит банальная растрата имущества, на которой наживается как может менеджмент государственной нефтяной компании", - предполагает Шнайдер.

Сейчас Гончаренко подозревается в злоупотреблении служебным положением и растрате денежных средств в особо крупных размерах в результате закупки труб по очевидно завышенным ценам. 18 июля 2024 года НАБУ уже провело обыски по месту жительства Гончаренко.

Шнайдер также отмечает еще один интересный момент: за несколько дней до проведения обыска Гончаренко был внезапно понижен в должности советника и по утверждениям источников в компании - до конца месяца должен передать дела своей преемнице.

"Можно верить в стечение обстоятельств, но скорее господина Корецкого предупредили и посоветовали принять меры для минимизации репутационного вреда. То есть видим, что в НАБУ не все так прекрасно", - пишет Шнайдер.

"Остается ли Николай Гончаренко в "Укрнафте" пока неизвестно. Но точно ясно то, что Гончаренко является уже пятым персонажем из новой команды Сергея Корецкого, которым заинтересовались правоохранители", - заключает эксперт.