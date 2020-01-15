НАБУ очолює людина визнана винною в корупції, - Портнов

Фото: Андрій Портнов (УНІАН)

Юрист закликає директора НАБУ прокоментувати незадекларований відпочинок

Юрист Андрій Портнов закликав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника прокоментувати рішення суду, яким керівник відомства визнаний винним в скоєнні корупційного правопорушення. Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Андрія Портнова телеканалу НАШ.

"НАБУ очолює людина визнана винною в корупції. Рішення по ньому (Артему Ситнику - ред.) вже вступило в законну силу. Він офіційно є корупціонером. Національне агентство з протидії корупції внесло його до реєстру корупціонерів. А він продовжує керувати (НАБУ - ред. ). Сам фігурант нічого не коментує. Ну вийшов би і зробив заяву: "це не я був. це судова помилка, це неправильний суд, неправильні бджоли, неправильний мед. Уже кілька місяців він не коментує", - заявив Портнов.

Також Андрій Портнов здивувався, чому рішення про притягнення до відповідальності Артема Ситника за вчинення корупційного правопорушення не коментують антикорупційні активісти.

"Активісти, які підтримували НАБУ, різко замовкли. Ніяк це не коментують. Хоча в будь-який інший ситуації, звичайно, вони були б на всіх телевізійних екранах", - стверджує Портнов.

Крім того, Портнов додав, що не розуміє, чому президент України Володимир Зеленський не приймає рішення щодо Артема Ситника.

"Мені незрозуміла позиція президента України. Як може в державі бути така ситуація, де корупціонер очолює головний антикорупційний орган? У глави держави є всі повноваження відповідно до закону про НАБУ підписати указ про звільнення Ситника з посади", - заявив Портнов.

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України винним у корупційному правопорушенні за незадекларований відпочинок в мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області.

Артему Ситнику присудили штраф у розмірі 3400 грн і внесли до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупційними правопорушення.