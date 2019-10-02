НАБУ повідомило екснардепу Микитасю про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому народному депутатові України Максиму Микитасю про підозру в організації заволодіння чужим майном, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, у змові з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему із заволодіння нерухомістю Національної гвардії України.

"У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями", - йдеться у повідомленні.

Нацгвардія мала отримати в обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва 50 квартир та 30 паркомісць у житловому комплексі, однак у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

"Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей", - йдеться в повідомленні.

У травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу, у липні про підозру було оголошено виконавчому директорові компанії.

Розслідування детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.

Нагадаємо, в липні тоді народний депутат і кандидат в депутати Максим Микитась не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР), який мав відбутися сьогодні, 11 липня.