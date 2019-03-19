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НАБУ сфабрикувало збитки у справі Мартиненка по Східному ГЗК, - адвокат

Новини » Політика    19.03.2019 - 15:11
НАБУ сфабрикувало збитки у справі Мартиненка по Східному ГЗК, - адвокат
Фото: Микола Мартиненка (УНІАН)

У Мартиненка вважають, що його прізвище маніпулятивно вписали у справу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) сфальсифікувало збитки по "Східному гірничо-збагачувальному комбінату" і маніпулятивно вписав у справу прізвище Миколи Мартиненка. Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу екс-нардепа.

"Поставки уранової сировини "Східним ГЗК" - це друга складова так званої "справи Мартиненка". По "Енергоатому" НАБУ намагалося створити хоча б видимість появи Мартиненка. По "Східному ГЗК" немає і цього. Немає жодних збитків державі. НАБУ і САП вводять суд в оману, Всі справи треба було закривати ще на етапі слідства", - сказав адвокат.

За його словами, НАБУ доклало "надзусилля, щоб намалювати тут прізвище Мартиненка". "Над фальсифікацією справи працювала не тільки слідча група, але і весь адміністративний апарат НАБУ", - підкреслив Бойко.

"Наприклад, "права рука" Ситника, керівник детективів НАБУ Калужинський просив депутата Онищенка дати неправдиві свідчення проти Мартиненка (про це є відеозапис). Начальник юридичного відділу НАБУ, який займає адмінпосаду і не має відношення до слідства, звертався до інших країн із запитами щодо Мартиненка. В якості доказів НАБУ надало суду 4 томи яких незаконно зібраних папірців - іноземною мовою без перекладу. Ще й пропонують захист їх... перекладати для суду. Все це - порушення закону й свідчення політичної спрямованості справи", - підкреслив адвокат.

За його словами, "справа Мартиненка" виявилася сфальсифікованою, це доводять адвокати на кожному судовому засіданні.

"Тому найближчим часом очікуємо нових інформаційних атак. НАБУ руками ручних активістів і журналістів буде намагатися дискредитувати експертизи і аудит зі сторони захисту", - сказав адвокат.

Прес-служба Мартиненка також зазначила: "Вся країна побачила політичну заангажованість НАБУ, коли справи за влади саботуються, а інші пан Ситник фальсифікує. Директор НАБУ сподівається піти від кримінальної відповідальності у Верховну раду, щоб отримати імунітет. Але він став настільки токсичним, що ніхто не захоче брати на себе відповідальність за Ситника та його друзів".

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Новини України НАБУМикола Мартиненко
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