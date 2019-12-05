НАБУ і СБУ зобов'язали порушити справу проти Геруса

Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою. Про це йдеться в постанові Вищого антикорупційного суду від 3 грудня, передає РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Зокрема, Вищий антикорупційний суд виніс рішення, яким зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу за заявою Олега Ляшка щодо вчинення главою енергетичного комітету ВР Андрієм Герусом дій, які могли завдати значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

"Зобов'язати уповноважених осіб НАБУ внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою Ляшка Олега Валерійовича, зареєстрованого уповноваженими особами НАБУ 18 листопада 2019 року", – йдеться в постанові.

Раніше постановою Шевченківського районного суду Києва зобов'язали Головне слідче управління СБУ порушити кримінальну справу проти Андрія Геруса за аналогічним підозрами.

"Зобов'язати слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України або інша уповноважена особа виконати вимоги ч. 1 ст. 214 КПК України і невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, викладені в заяві Ляшка Олега Валерійовича від 18 листопада 2019 року, яке було отримано Головним слідчим управлінням СБУ 21.11.2019 року засобами поштового зв'язку, почати розслідування і через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань", – зазначається в постанові Шевченківського райсуду м. Києва від 29 листопада 2019 року.

Раніше Ляшко заявив, що вимагає від ГПУ, СБУ і НАБУ порушити кримінальну справу проти голови енергетичного комітету Верховної ради Андрія Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою через лобіювання ним поправки в законодавство, яке дозволило відновити імпорт електроенергії з Росії.

Вчора Рада прийняла у другому читанні законопроект №2233 про внесення поправок в закон "Про ринок електричної енергії" з правкою Андрія Геруса, яка залишає можливість постачання російської електроенергії, а також дозволяє вільне постачання білоруської електроенергії на український ринок.

За проголосували 274 нардепа, в тому числі 233 представника фракції Слуги народу і 10 депутатів ОПЗЖ.