НАБУ і САП завершили розслідування щодо Чауса та показали відео слідчих дій

"6 серпня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ. Водночас від дачі показань він відмовився", - розповіли в бюро.

В НАБУ наголосили, що слідство зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акта відносно Чауса. Крім того, бюро опублікувало відео зі слідчими діями, які проводили українські правоохоронці в рамках справи.

На відео, зокрема, зафіксовано фрагменти, на яких Чаус домовляється про отримання хабаря та на яких правоохоронці вилучають заховані суддею гроші.