НАБУ і САП маніпулюють згадками Мартиненка по "Енергоатому", - адвокат

У Мартиненко звинуватили НАБУ і САП у маніпуляціях

НАБУ, САП и близкие к ним активисты манипулятивно навязывают суду тезис о якобы связи закупок "Энергоатома" и "дела Мартыненко". Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу экс-депутата Мартыненко.

"Судебные заседания показали провал обвинения против Мартыненко по всем направлениям", - отметил адвокат.

"Во-первых, не было никаких убытков для государства от закупки "Энергоатомом" оборудования у "Шкоды". Чехи продавали его всем странам по одинаковой цене. Это легко проверить, но НАБУ специально отказалось приобщить к делу соответствующие документы. А на якобы убытках для государства строятся обвинения против Николая Мартыненко и других людей. Поэтому НАБУ руками лояльных прокуроров САП пыталось скрыть от суда целые тома документов в пользу Мартыненко. Причем эти документы были собраны самим НАБУ", - подчеркнул Бойко.

По его словам, "НАБУ и САП в суде занимаются манипуляциями. Например, пытаются без документов привязать Николая Мартыненко к заключению соглашения между "Энергоатомом" и "Шкодой".

У Мартыненко отметили, что "Энергоатом" мог закупить оборудование или у российского "Росатома", или у чешской "Шкоды" (которая работает в правовом поле ЕС).

"Прокуроры утверждают о нарушениях со стороны "Энергоатома" во время тендерных процедур со "Шкодой" - хотя это не подтверждено ни одним решением суда. А главное - это не имеет никакой связи с обвинением в этом деле", - сказал юрист.

По его мнению, на Мартыненко пытаются бездоказательно "навесить" то, к чему он не имел отношения. Его имя даже не фигурирует в деле в этом контексте. Более того, как сообщил Бойко, независимая экспертиза установила, что "Энергоатом" получил 21 млн гривен прибыли.

"Во-вторых, как карточный домик в суде рассыпался еще один фейк - о якобы причастности Николая Мартыненко к панамской компании "Бредкрест". Там фигурируют совсем другие люди. А документы об этом (от учредительного договора до сертификата владельца) тоже содержатся в материалах обвинения - в т.ч. на разрекламированной "швейцарской флешке". НАБУ и САП пытались скрыть от суда и эти документы, не сделав перевода на украинский или его фальсифицируя", - сказал он.

По словам Бойко, "НАБУ понимает, что в суде это распиаренное дело уже развалилось. Поэтому главным аргументом обвинения остается дискредитация Николая Мартыненко. Против него продолжаются информационные атаки со стороны активистов, обслуживающих НАБУ. Но впереди еще материалы защиты, которые окончательно покажут сфабрикованность этого дела", - отметили у Мартыненко.